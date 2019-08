4 küsimust, mida esmakohtumisel partneri vanematelt küsida

Mis on teie lemmik peretraditsioon?

Peretraditsioonide tundma õppimine aitab nendega kontakti luua ja pere paremini mõista. Õpi tundma oma partneri pere tavasid ja elustiili. Isegi, kui mõni neist tundub sinule imelik, õpi neid mõistma.

Kus te üles kasvasite?

Selle asemel, et otsekoheselt nende lapsepõlve kohta küsida, uuri kus nad üles kasvasid. See küsimus annab neile soovi korral võimaluse end avada ja rääkida just neid asju, mida jagada soovivad. Eriti oluline on see juhul, kui teil on partneriga erinev kultuuriline taust.

Kuidas te tutvusite?

Eeldusel, et partneri vanemad on endiselt koos, loob see nostalgiline küsimus hea meeleolu. Lisaks aitab see valgustada pisut partneri vanemate suhte dünaamikat, kirjutab EliteDaily. Vanemate suhe mõjutab meid kõiki rohkem kui arvame.

Mis on teie hobid?