3 nõu, kuidas kõht öö jooksul lamedamaks saada

Sooletegevuse vallas on jogurtil justkui hea maine, aga tegelikkuses sisaldavad paljud jogurtid suures koguses suhkrut, mis soodustab halbade bakterite teket sooles. Lisaks on paljudel inimestel raskusi jogurti lagundamisega. Suhkru ja laktoosi kombinatsioon annab punnis ja põletikulise kõhu. Kui sul on raske jogurtist loobuda, siis vaata, et jogurti suhkrusisaldus ei ületaks kaheksat grammi.