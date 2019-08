Need märgid näitavad, et sa teed trenni valedel põhjustel

Mõnikord võib ette tulla, et trenn jääb ära või sa ise ei saa sinna minna. Sellest hoolimata ei tohiks sa sellepärast muretseda või ennast halvasti tunda. Sellest ei juhtu mitte midagi kui trenn ära jääb.

Sa teed trenni, kuigi tead, et see mõjub su kehale halvasti.

Kui oled ennast vigastanud või sul on tervisega muud probleemid ei tohiks sa kindlasti trenni teha. Kehale tuleb anda aega ka taastumiseks ja paranemiseks. Kui sa jätkad enda treenimist võid ennast veel rohkem kahjustada.

Treenimine põletab loomulikult kaloreid, kuid see ei tohiks olla peamine põhjus, miks sa trenni teed. Eelkõige on trenn vajalik selleks, et sinu enesetunne oleks hea ja tervis oleks korras.