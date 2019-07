Uuring: millisel nädalapäeval tasub end kaaluda?

Meie kehakaal allub pidevale tsüklile, leidsid Cornelli ülikoolis läbiviidud uuringu teadlased. Sama korrapäraselt, nagu me kaotame nädala sees kaalu, võtame nädalavahetusel jälle juurde. Loogiline järeldus on, et me saavutame oma maksimaalkaalu pühapäeval ja reede pärastlõunal oleme kõige kergemad.

Uuring, mis avaldati väljaandes Plos One, andis teada, et mida tihedamini katsealused ennast kaalusid, seda rohkem kaalu nad kaotasid. Freundin kirjutab, et kui tahad püsivalt kaalu kaotada, kaalu end vähemalt kord nädalas. Siis on number kogu aeg silma ees ja sul on end kõige lihtsam kontrollida.