5 märki, mis näitavad, et sa petad enda partnerit emotsionaalselt

Sa räägid lõputult enda kolleegidest, sõpradest

On täiesti loomulik, et kui me tuleme töölt või sõbraga kohtumast, siis enda kaaslasega vestled esimese asjana just sellest. Kui sa aga ei suuda sellest rääkimist lõpetada näitab see seda, et oled nendesse suhetesse liiga palju panustanud.

Pühendad liiga palju aega sõpradele

See kattub väga esimese punktiga. Võib juhtuda, et oma sõprade seltskonnas tunned sa ennast palju vabanama, kui partneri seltskonnas. Siiski peaksid sa ettevaatlik olema, et see ei muutuks liiga sagedaseks.

Sa ei ütle partnerile, kus sa tegelikult oled

Kui sa hakkad partneri eest juba varjama seda, kus ja kellega sa tegelikult oled, siis näitab see taaskord, et oled enda kaaslase unarusse jätnud. Mõtle hoolega, mida sa teed, sest tavaliselt kipuvad siis petmised väga ruttu tulema.

Peidad partneri eest saadud kõnesid ja sõnumeid

Kui su partner ei tohi isegi näha, ega teada, kellega sa suhtled, siis võid arvestada, et sa juba petad teda. Reeglina ei taheta sõnumeid näidata partnerile siis, kui need sisaldavad midagi intiimset või isiklikku.

Sa tunned süüd