Iluprotseduurid enne rannapuhkust: millal mida ette võtta?

UV-kiired lasevad juuksetoonil kiiresti ära pleekida. Seepärast võid rahumeeli kuu aega enne puhkust juuksurisse minna ja juukseid värvida. Neli nädalat hiljem on juuksed piisavalt «värsked» rannapuhkuse jaoks. Kui su põhimureks on rohkem hallid juuksejuured, siis on nädal pärast puhkust neid paras aeg uuesti värvida.