Need 5 eeterlikku õli panevad juuksed kasvama

Eeterlike õlide puhul on oluline, et tegu oleks 100 protsenti loodusliku õli ja mahepõllundustootega.

Eeterlikud õlid asuvad asja kallale otse juuretasandil, konkreetselt peanahal. Sega paar tilka spetsiaalset eeterlikku 2 supilusikatäie alusõliga, nt kookos-, jojoba- või oliiviõliga, ja kanna peanahale — põletikud saavad otsekohe leevendust ja peanaha verevarustus tublisti ergutust. Tänu sellele paraneb toitainete omastamine, nõrgad karvanääpsud muutuvad tugevamaks ja uued juuksed kasvavad hoopis jõulisemate ja tervematena.

5 eeterlikku õli, mis panevad juuksed kasvama:

1. Rosmariiniõli

See õli on klassik, kui me räägime lõvilakkadest. Eeterlik õli soodustab juuksejuurte verevarustust, taastab peanaha loomuliku tasakaalu ja ergutab sellega juuksekasvu. Rosmariiniõli seob ka hapnikku ja varustab peanahka hapnikuga tavalisest paremini.

Kasutamine: sega paar tilka rosmariiniõli oliivi- või kookosõliga ja masseeri peanahka. 20 minutit pärast mõjuaega loputa põhjalikult ning pese juukseid nagu tavaliselt.

2. Seedripuuõli

See rahustav õli soodustab samuti karvanääpsude verevarustust ja seepärast on just see puidu ja vürtside järele lõhnav rahustav õli juuksekasvatajate seas nii armastatud.

Uuringutes on tõestatud, et see looduslik õli aitab ka Alopecia Areata vastu, mis kujutab endast eriti tugevat koldelist juuste väljalangemist.

3. Lavendliõli

See õli on antioksüdandirikas ja kannab seetõttu tõhusalt hoolt nii terve peanaha kui tugevate juuksejuurte eest. Pealegi on seda õli kasutatud juba sajandeid antiseptilise ja seenevastase juuksetoonikuna. Kõõmal ja punetavatel kohtadel, mis aeglustavad juuksekasvu, pole tänu sellele õlile just palju lootust peanahal kanda kinnitada.

4. Geraaniumiõli

Täpsem sõna oskuskeeles geraaniumi kohta on küll kurereha või pelargoon, kuid müügil on ta siiski geraaniumiõli nime all. 2017. aasta uuringus tõestati, et sellelgi õlil on juuksekasvu soodustav toime, kuid erinevalt rosmariinist, mis tugevdab just juuksejuuri, hoolitseb see juuste ilu eest tervikuna ja ennetatab nii nende murdumist kui katkiseid otsi.

5. Piparmündiõli

See suurepärane õli rahustab kuiva peanahka ja leevendab sügelust, ergutab verevarustust ja tugevdab karvanääpse ning paneb seega juuksed paremini kasvama. Annab hommikuti eriliselt värske ja erksa tunde.