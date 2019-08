Arbuusist pitsat? Miks ka mitte

«Talvel ei osta ma arbuusi kunagi, ükskõik kui kaugelt soojalt maalt need ka toodud poleks. Suvist magusvärsket maitset ei ole võimalik neile ka parima ettekujutuse juures juurde mõelda,» ütleb ta ja lisab, et eriti suurt rõõmu teeb talle see, et maitsvate arbuusidega saab suviti üha varem maiustama hakata. Juba juunist hakkab neid saabuma Lõuna-Euroopast, kuid senini on lemmikud siiski Astrahanist pärit arbuusid, mis ilmuvad turulettidele harilikult augustis ja neid jagub enamasti veel septembrissegi. Need arbuusid pole kunagi vesised, pigem tihke viljalihaga ning pakatavad magususest, mahlakusest ja päikese maitsest. Ilover tunnistab, et sellist arbuusi on ta võimeline sööma üsna suurtes kogustes korraga, soojal ajal võib selline hõrgutis olla talle lausa lõunasöögi eest.