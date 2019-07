Ohjeldamatu tšilli tarbimine võib põhjustada dementsust

Vürtsikad ja teravad toidud ergutavad ainevahetust ja voodielu, kuid mis puudutab vaimset tervist, siis ilmneb hiljuti avaldatud pikaajalisest uuringust, et tšilli tulised maitsed peidavad endas ka suuremat vastuvõtlikkust dementsusele.

Kiirem kognitiivne langus

«Tšilli tarbimine näitas meie varasemates uuringutes, et see on soodne nii kehakaalule kui vererõhule,» selgitas pressiteates dr Zumin Shi Katari ülikoolist, kes juhatas uuringut koostöös South Australia (UniSA) ülikooliga.

«Selles uuringus analüüsisime aga esmakordselt toimet ajule ja fikseerisime vanemate täiskasvanute puhul negatiivse mõju vaimsele võimekusele.»

Uuringus, mis avaldati erialaajakirjas Nutrients, analüüsisid teadlased üle 4500 hiinlase (55aastased ja vanemad) 15 aasta andmeid.

Kognitiivne langus oli kahekordne

Tulemus: teravakummardajatel, kes sõid päevas üle 50 grammi tšillit, oli suurem mälukaotuse ja tajuvõime halvenemise oht.

Kognitiivne langus oli seejuures keskmisest näitajast kaks korda kõrgem. Eriti tugevalt tuli välja see saleda kehaehitusega isikutel.

Väga selged negatiivsed muutused ilmnesid just nende erinevate uuringute vältel, mis toimusid korrapäraselt ajavahemikus 1991 kuni 2006.

Osavõtjad pidid sõnade loendeid meeles pidama, tagurpidi numbreid loendama või lihtsaid matemaatikaülesandeid lahendama.

Otsustav on tšillis sisalduv kapsaitsiin

Teravad toiduained, mis võivad mälule toimida, puudutavad teadlaste sõnul nii värskeid kui kuivatatud tšillikaunu, nii jalapeñosid kui habanerosid. Paprika ja musta pipra puhul see aga ei kehtivat.

Otsustav tegur olevat tšilli koostisosa kapsaitsiin. See annab kaunale terava maitse ja vastutab ühtlasi selle eest, et ainevahetus töötaks kiirkäigul.

Naudi mõõdukalt

Olgugi et uuringutulemused võivad alarmeerivalt kõlada, ei tähenda see, nagu tuleks tšilli menüüst välja jätta. 50 grammi tšillit päevas on ikka omaette hulk! Mõõdukas koguses ja väikese vürtsina saad sa kaunast endiselt pigem positiivse toime. Ja juhul kui sa oled tulihingeline tšillifänn, võid ju kogust veidi vähendada. Maitseteravus ei kao sellepärast veel kusagile, kirjutab Fit For Fun.