Neid sõnu ei tohiks sa kindlasti enda mehele öelda

Igasugust süüdistavat keelt on parem vältida. Kui sul on mingi mure või probleem, siis ütle seda rahulikul, mitte ähvardaval toonil.

Kui sinu suhtumine on pidevalt selline, siis võib partnerile tunduda, et ta on täiesti väärtusetu. Armastavas suhtes olemine tähendab seda, et näitad ka hoolivust välja.