Kuidas armastada ebakindlat meest?

Kui sul on suhe ebakindla mehega, kes endas pidevalt kahtleb ja kellel on puudulik eneseteadlikkus, siis tead omast käest, kui palju tuleb ette olukordi, mil sul tuleb ihust ja hingest teise enesehinnangut üles upitada. Võib ka juhtuda, et su kaaslane hakkab üsna peagi eeldama, et sa teeksid seda pidevalt. Just see võib saada suhtele saatuslikuks. Kui su partner on ebakindel, hoia meeles järgnevaid asju:

1. Ma ei ole siin selleks, et sind täiustada

Võib ju kõlada väga romantiliselt, kui partner ütleb, et ta ei ole ilma sinuta terviklik. Ent sa ei ole ikkagi siin ilmas selleks, et teist inimest «parandada». Ta ei ole iseenesest mitteterviklik ja ka sina pole «parem pool», vaid üks tervik. Suhtes olemine ei tähenda partneri tühjuse täitmist.

2. Partnerlus peaks olema võrdväärne

Kui sa otsustad suhte kasuks, siis tähendab see tavaliselt, et sa jagad teisega nii oma rõõme kui muresid. See ei tähenda siiski, nagu antaks sellega su sõbrale vabapääse kõik oma mured sinu õlule laadida, et sa saaksid kõige eest hoolt kanda ja asjad jälle joonde ajada. Võrdses suhtes tuleb igaühel oma probleemidega ise tegeleda — mõistagi, teise toetusel.

3. Jäta kahtlemine, miks ma sinu kasuks otsustasin

Iga kord, kui su partneril närivad järjekordsed kahtlused hinge seest ja ta mõtleb (või ütleb) asju nagu «Ma ei tea, miks sa minuga koos oled», «Ma ei oska» või «Ma olen nii vilets», siis tähendab see ümberpööratult, et ta pole kindel ka sinu otsuses tema suhtes. Enesele teadvustamata annab ta sulle mõista, et sa oled kellegi parema ära teeninud ja see võib haiget teha. Sa valisid oma partneri sellepärast, et sa armastad teda — see peaks olema teie ühine juhtmõte.

4. Ma ei vastuta sinu õnne eest