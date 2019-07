Nii lihtsalt saad endale tugevad ja ilusad küüned

Enne kui sa enda küüntele midagi tegema hakkad, on oluline, et ka küünte ümbrus oleks puhas. Kindlasti eemalda hoolikalt ka vana küünelakk ja hea oleks ka käsi õrnalt koorida.

Küünte regulaarne lõikamine on täpselt sama oluline nagu juukseotste lõikamine. Iga kahe nädala tagant võiks küüsi kergelt piirata.

Küüsi tuleb ka viilida, et anda neile sobiv kuju ja nii ei ole küüntel ka teravaid nurki.

Küünte tööriistade eest hoolitsemine on sama oluline nagu meigipintslite eest hoolitsemine. Põhjus on väga lihtne, nii ei hakka seal bakterid elama. Puhastada võiks neid seebi ja veega. Oluline on vahetada ka kulunud tööriistu.