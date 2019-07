Oled patustamisega liiale läinud? Need nipid aitavad sind kiirelt õigele rajale tagasi

Kui tunned, et sul hakkab kõht tühjaks minema, siis kindlasti söö midagi. Kui sa söömist aina edasi lükkad võib juhtuda, et ühel hetkel sööd lihtsalt üle. Seepärast ongi oluline süüa iga toidukorra ajal. Nii ei teki ka ohtu, et sööd liiga palju.