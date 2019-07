Rõivabränd kriitikatule all: miks on lapsed ebasobivates poosides?

Ettevõtte Country Road reklaamikampaania, millele tavaliselt on jagatud stiilsuse eest palju kiidusõnu, sai nüüd kõva tagasilöögi. Nimelt postitas ettevõte eelmisel nädalal oma Instagrami kontole uue reklaampildi, millel on poseerimas kaks last – valgeid särke kandvad tüdruk ja poiss, kes istuvad pingi peal.