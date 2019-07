Õnneuuringud: need 5 asja teevad sind õnnelikumaks

Erinevatest õnneuuringutest on välja tulnud, et järgmised viis asja mõjutavad meie heaolu kõige enam.

See on õnnelike naiste salaretsept ja ka Berkeley ülikooli uuringud kinnitavad, et tänulikkus pole mitte üksnes tähtis tegur, mis teeb meid õnnelikumaks, vaid ta muudab ka rahulolevamaks ja stressile vastupidavamaks. Kui me oleme teatud asjade eest tänulikud, siis ergutatakse «õnnehormoonide» dopamiini ja serotoniini toodangut.