Vaata, milline näeb välja sibulakotti meenutav kleit, mis maksab mitusada eurot

Nimelt on veebipood ASOS müüki paisanud kleidi, mis meenutab inimestele kangesti võrkkotti, mille sisse sibulaid pannakse. See punane kleit paistab sarnaselt sibulakotile läbi, mistõttu tasub ostjal veenduda, et tal leidub selle alla ka kena aluspesu. Kindlasti ei ole tegemist turvalise valikuga, vaid pigem on see rõivaese mõeldud üpris julgetele naistele.