Kes oleks arvanud, et just see osa on õunas kõige tervislikum

Enamik õuna tervislikke baktereid leidub just seemnetes. Õunaseemned aitavad parandada ka soolestiku tervist. Nad sisaldavad palju valke, kiudaineid ja õlisid. Õunaseemned sisaldavad ka amügdaliini ehk vitamiini B17, mis alandab vererõhku ja leevendab valu. Amügdaliin sisaldab ka tsüaniidi ja seetõttu on tembeldatud seda mürgiseks, kuid kuna ühes õunas on keskmiselt kolm kuni viis seemet, siis pole nad meie organismile kahjulikud.

Siiski teevad teadlased veel põhjalikke uuringuid, et teada saada, milline mõju õunaseemnetel meie tervisele täpsemalt on.

Kindel on see, et eelistada tuleks maheõunu, et organismi ei satuks kahjulikke aineid ja kemikaale, kirjutab livestrong.