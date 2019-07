Tõelised sõbrad ei tohiks nii küll käituda

Ta räägib ainult iseendast

Tõeline sõber peaks kuulama ka sinu muresid ja rõõme, mitte rääkima pidevalt ainult endast.

Räägib sinu kohta halba

Kõige hullem asi, mida ta võib teha on see, et ta hakkab levitama sinu kohta kuulujutte. Sellist sõpra pole sul kindlasti vaja.

Saab sinuga kokku ainult siis kui talle sobib

Me kõik oleme hõivatud. Isegi kui tal on väga kiire, siis pool tundi kohvipausiks võiks ta ikkagi leida. Sinu pidev eiramine võib näidata, et teie sõprus pole talle just suur prioriteet.

On armukade

Tõeline sõber on õnnelik ka sinu saavutuste üle ja kiidab sind selle eest, mitte ei tunne kadedust.

Teeb pidevalt draamat

Osadele inimestele meeldib lihtsalt draamat korraldada, kui see on muutunud juba sagedasemaks, siis peaksid kindlasti midagi ette võtma ja selle olukorra lõpetama.

Ignoreerib sind uute sõprade pärast