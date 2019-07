Põhjused, miks kohv ei maitse nii, nagu sa soovid

Kohvioad sisaldavad kõige rohkem antioksüdante, kui need on terved ja värsked. Osta oad tervelt, hoia neid õhukindlas anumas ja jahvata just hommikuseks pruulimiseks. See on palju parem kui jahvatatud kohvi ostmine, mis võib olla juba nädalaid poeriiulil seisnud, ja kaotanud seetõttu antioksüdante.