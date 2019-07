7 spordinõuannet, millega tuleks palavuses arvestada

Loomulikult oleks ebainimlik 30 kraadi juures varjus oma kehalt tipptulemusi nõuda, kuid treeningust päriselt loobuma ka ei pea. Pigem vastupidi: nende nõuannetega võid rahumeeli oma treeningkava jätkata. Eelkõige pea aga silmas omaenda kuumatundlikkust!

1. Juua — ja palju!

See, et tuleb palju vett juua, pole just eriline uudis. Siiski tuleb just keset suve endale seda pidevalt meelde tuletada, sest palavusega kipub keha kergemini kuivama ja dehüdratatsiooni tuleks igal juhul vältida, kuna see vähendab jõudlust ja ohustab tervist. Seepärast tuleks ka päev enne treeningut piisavalt vett juua. Lisa veele maitseks laimimahla.

2. Söö piisavalt puu- ja köögivilja

Mineraalide majapidamisele teeb piisav puu-ja juurviljavaru ainult head. Arbuusid aitavad tänu suurele vedelikusisaldusele pärast trenni tõhusalt taastuda. Kui pärast trenni erilist kokkamisisu pole, tee smuuti.

3. Kasuta funktsionaalset riietust

Kellelegi ei meeldi, kui läbihigistatud riided kleepuvad keha külge, seepärast vali funktsionaalne riietus spordipoest, mis aitab higil aurustuda ja jahutab nahka.

4. Kohanda treeningu intensiivsust

Oluline on mitte lasta pulsil taevastesse kõrgustesse tõusta. Seepärast oleks kestvusspordialade harrastajatel mõistlik pulsikella kanda.

5. Jäta keskpäevane treening vahele

Treeninguks sobivad suvehommikud ja -õhtud, kell 12 kuni 16 ei tuleks sporti teha.

6. Õuetreening: kontrolli osoonisisalduse taset ja õhuniiskust

Kui õhu osoonisisalduse tase ületab 180 mg kuupmeetri kohta, on see kopsudele ja südamele liiga kurnav. Sel juhul ei tuleks ka treenida. Ka siis kui õhuniiskuse tase on üle 50 protsendi, koormab see keha liiga tugevasti. Neid tasemeid saad sa kontrollida ilma-äppidest.

7. Kuula oma keha

Ja see on kõigist kõige tähtsam: kuula oma kehasignaale. Kui tunned, et oled ülikurnatud, sul on peavalu või käib pea ringi, siis jäta treening pooleli ja lükka edasi või jäta pooleli.