Kas õun päevas hoiab tõesti arsti eemal?

Rääkides tervislikest snäkkidest, ei leidu naljalt õunast paremat vilja. «Õunad on banaanide järel teised kõige enam tarbitud puuviljad põhjusega,» sõnab toitumisspetsialist Alex Caspero, viidates õunte heale hinnale, maitsele ja tervislikkusele.

Ühes õunas on keskmiselt 95 kalorit, 25 grammi süsivesikuid, 19 grammi suhkrut ja neli grammi kiudaineid. Kuigi suhkrusisaldus on õuna kohta üpris suur, soovitab Caspero meeles pidada, et tegemist pole sama suhkruga, mis Kit Kati šokolaaditahvlist tuleb.