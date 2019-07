SUUR GALERII! Kõige stiilsemad festivalikülalised kinni püütud.

Arter on kohal, et kõige kirkamad värvilised ja sulelised päikese käest kinni püüda. Uhked rüüd on juba selga tõmmatud ja rahvas valmis teiste folgilistega koos rõõmupühasid pidama.

Folk pole pidu, kuhu peaks mingit koodi kandvas riietuses ilmuma, vastupidi – see on võimalus ja vabadus ennast väljendada ning unustada kõik argipäeva piirid ja reeglid. Kui välimusest õhkub looduse, eesti kultuuripärandi või käsitöö hõngu, on eriti uhke.

Kohal on igasuguseid tegelasi. Ühed hõljuvad ringi kergetes linastes kleitides, teised villase kampsuni ja kaabugagi, vahet ei ole! Tutvustame teile hulka stiilseid ja värvikaid festivalikülalisi.

Isa õmbles poegadele linased suvesärgid. FOTO: Elmo Riig / Sakala