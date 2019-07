Suhtehävitaja: lõpeta võrdlemine!

«Anne mees teeb hoopis nii ...», «Minu eks oli küll palju õrnem kui sina.»

Kui kodurahu on juba niigi kreenis, siis on sellised laused suhtele mürk.

Loomulikult käivad meist igaühel peast läbi erinevad arutlused ja hinnangud, ent mida sa täpselt sellega võidad, kui jagad kõike oma kallimaga ?

Võrdlused mõjuvad solvavalt

Enamasti on meil võrdlused varnast võtta just siis, kui praegune partner ei tee midagi kas sama hästi, kui su endine sõber tegi või teeb su sõbranna mees.

Ja täpselt nii kandubki sõnum üle: alavääristava hinnanguna.

Värsketes suhetes loob see ebakindlust, kuna endalt küsitakse kogu aeg, kas ikka ollakse uue armastuse jaoks piisavalt hea.

Ja kui ollakse juba kauem koos ja võrdlemised pole mingid üksikjuhtumid, siis viib just see kibestumise ja distantsini.

«Nojah, sellega ma ei saa ka hakkama» on mõte, mis paneb partneri aja jooksul üha rohkem endasse tõmbuma.

Uuri oma motiive

Kui sul on kalduvus selliseid võrdlevaid märkusi pidevalt partneri suunas lendu lasta ja teda põrmustada, siis küsi endalt, mis on su tegelik eesmärk. Äkki sa arvad, et sa annad konstruktiivseid nõuandeid?

Häda on aga selles, et keegi ei ole huvitatud õppust võtma enda paremast eelkäijast. Nii et jäta heaga oma endised armastused mängust välja, kui sa tõesti oled huvitatud asjalike nõuannete andmisest oma mehele või naisele.

Mõnikord on võrdlemise aluseks hoopis võimumängud. Kas võib olla, et su kaaslane on mõnes muus vallas sinust oluliselt parem või paistab, nagu ta oleks, ja sa oled leidnud just selle hoova, millega võimusuhteid enda kasuks liigutada?

Pikas plaanis ei toimi seegi hästi. Vast tuleks omavahel see asi lahti harutada ja otse ära lahendada.

Kuidas aga on positiivsete võrdlustega?

Kui sa ikka ja jälle tahad oma kallimale teada anda, kui õnnelik sa nüüd koos temaga oled, sest kogu endine elu polnud pooltki nii hea ja ilus, siis pea siiski ka sellega piiri.

Kui te mõistate üksteist hästi ja teie armastus kasvab ja õitseb, siis ei ole sul sellist väetist vaja. Mingil hetkel võib see isegi pigem häirivaks muutuda, kui mineviku vaimud heljuvad ikka veel ümberringi.

Samas võib aga paljukiidetud kaaslane samuti mõelda, et ühel hetkel on kõik teisiti ja mitte tema pole parim, vaid kusagil on keegi veel vaimustavam ja kütkestavam. See pole üldse ilus mõte.