Need ilutrikid muudavad sind eneseteadlikumaks

Kui sa tunned end oma nahas hästi, siis on su rõõm ja sära kaugele näha. Paraku on aga samasugune tõsiasi ka see, et enamasti kipub vähemalt nädala sees töö, majapidamise ja tähtaegade vahel tõmblemine isiklikku heaolu nelja tuule poole pagendama. Tavaliselt on see viimane, mis meelde tuleb või millele jõuad tähelepanu pöörata.

Need ilunõksud annavad aga otsekohe uue hingamise nii vaimule kui kehale.

1. Ilurituaalid au sisse!

Just õhtul tasub paar minutit ainult endale võtta ja näohooldusrituaalist maksimum võtta. Pehmed meigieemalduslosjoonid, hooldavad seerumid ja niiskusega rikastavad kreemid annavad nahale täiesti uue ja värske tunde ning muidugi siidpehme jume. Investeeri rahumeeli luksuslikku öö- või silmahooldusse ja sa näed, millist võlu sa kiirgad tänu oma rituaalidele.

2. Tee üks trenn

Liikumine on parim viis, kuidas sisemiselt ja väliselt särada. Olgu lühike HIIT-treening või 60-minutiline jõutegemine spordisaalis — õnnetunded lähevad liikvele ja uus energia tuleb mühinal. Sport on eneseteadlikkusele omamoodi võimendiks, kuna ta annab hea kehatunde ja aitab peas rohkem selgust luua.

3. Võta vahuvanni

Pärast stressirohket päeva teeb just vahuvann imesid, kui on vaja hetkega lõdvestuda. Naudi vaikust või pane oma lemmikmuusika peale. Otsi üles oma eeterlike õlide varud. See kõik teeb olemise justkui iseenesest paremaks. Enne vanniminekut pane näole kangasmask, sest just soojas ja niiskes õhus omastab nahk kasulikke maski toimeaineid kõige kergemini. Pärast seda tunned end nagu uuestisündinuna ja oled pingetest vaba!

4. Luba endale külastust juuksurisse

Millal sa viimati juuksuris käisid? Kui see oli juba mõni aeg tagasi, kui lasid end salongis hellitada, siis nüüd on igatahes viimane aeg kuupäev ja kellaaeg paika panna. Juuksuris pane telefon kotti ja keskendu ainult (ja teadlikult) õndsale heaoluelamusele. Võib-olla on ka aeg leida uus lõikus? Ilus soeng tõstab hoobilt eneseteadlikkust ja võid kindel olla, et sa tõmbad kõigi pilgud endale.