Kui kaua kestab hea seks?

Viie minutiga saab terve hulga asju teha. Muna keeta. Head laulu kuulata. Näomaski teha. Vahekorras olla. Sest kauem keskmine tegelik akt ei toimu — puht teaduslikust vaatevinklist. Selline tulemus mõõdeti ametlikult Hamburgi meestetervise instituudis. 5 minutit ja kogu lugu, vahendab Freundin.

Ei ole võimalik? Nii arvasid ka naised, kellel paluti tulemust kommenteerida. Vastused kõlasid umbes järgmiselt: «Kui mu mees suudaks ainult nii vähe, siis oleks see minu jaoks piisav põhjus, et lahku minna. Minu oma suudab küll palju kauem ...» või ka vastupidi «5 minutit? Naljakas. Mulle näib, et see kestab mõnikord igavesti.»

Juba on selge: seks ja aeg on konksuga küsimus, sest see otsekui ahvatleb kas üle pakkuma või alahindama.

Esimene samm, kuidas sellele läheneda, on lasta faktidel kõnelda. Sel teemal on avaldatud mitmeid lõbusaid uuringuid. Näiteks kondoomitootja Durex koostas küsitluste põhjal maade edetabeli, kes, kus, kui kaua suudab.

Tipptegijaks on selles tabelis Nigeeria 24 minutiga, millele järgneb Kreeka 22 minutiga. Legendaarne armastajate kodu, Prantsusmaa on küsitluse järgi oma peaaegu veerand tunniga eelviimasel kohal ja kõige viimasel India.

Mida küsitlus muidugi ei reeda, on see, kas need andmed vastavad ka tõele.

Individuaalne ajataju

Professor Frank Sommer Hamburg-Eppendorfi ülikoolikliinikust küsitles oma teadusuuringu tarvis aga paare, kui kaua kulus neil aega alates penetratsioonist kuni orgasmini. Mehed ütlesid: 25 kuni 27 minutit. Naised: 12 kuni 15 minutit. Vastanuid kontrolliti pärast stopperi abil. Kainestav tulemus: keskmiselt näitas kell 3,11 minutit. 3 minutit, 5 minutit, 25 minutit – mida see siis tähendab? Üks võimalik selgitus on see, et katseisikud arvestasid sisse ka eelmängu — suudlemise, silitamise, lahtiriietumise jne — oma isiklikku ajamõõtmisse. Või teine variant, et inimesed kaotavad keset armumänge ajataju. Sekundid ja minutid venivad ning langetakse omamoodi seksimeditatsiooni.

Isikliku ajataju teooriat kinnitab ka paari- ja seksuaalterapeut Beatrice Wagner, kes ütleb, et me tahame, et kõik, mis on ilus ja mis meile meeldib, kestaks võimalikult kaua. Seksi juures lisanduvad ka heaolu tekitavad hormoonid, mis ei vallandu ainult orgasmiga, vaid juba ka eelmängu ja üksteise kõrval magamisega.

Samas, nii lihtne see nüüd ka pole, et mida kauem, seda parem. Ameerikas, Pennsylvania Behrend kolledži uuringust selgust, et naistel on juba alates 13. minutist liiga palju.

Väike igavik

Seepärast on ilmselt kõige parem loobuda mõttest, nagu saaks head seksi minutites mõõta. «Kestus,» ütleb terapeut Wagner «on vaid üks aspekt paljudest.» Küsimus «Kui palju on piisavalt palju» ei aita meid edasi, vaid tekitab asjatut survet.