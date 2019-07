Nii ei tohiks sa oma ülemusele kindlasti öelda

« See on võimatu »

Sinu ülemus ei taha kindlasti kohest negatiivset suhtumist. Kui sul on muresid, siis räägi oma ülemusega. Käitu pigem enesekindlalt ja näita, et sa suudad ja saad kõigega hakkama.

Sinu ülemusele kindlasti ei meeldi, kui sa teda avalikult kritiseerima hakkad. Kui sulle tundub, et ülemus on milleski eksinud, siis kindlasti leidub paremaid võimalusi, kuidas talle seda öelda.

Mõnikord võib tõesti juhtuda, et sul palutakse teha midagi sellist, mis tegelikkuses sinu tööülesannete hulka ei kuulu. Sellegipoolest ole valmis aitama kui vaja, nii näitad sa ka välja, et oled valmis ettevõtte nimel pingutama ja kindlasti hinnatakse seda ka vastavalt.

Loomulikult ei tea sa vastuseid kõikidele maailma küsimustele, kuid siiski ära vasta kohe nii. Pigem avalda julgelt oma arvamust hoopis selle teema kohta, see on igatahes parem, kui see, et vastata lihtsalt, et ma ei tea, kirjutab msn.com.