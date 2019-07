7 põhjust, miks juba täna õhtul jääkülma duši alla minna

Inglismaal läbi viidud uuringust selgus, et regulaarne külm dušš kiirendab metabolismi ja suurendab valgete vereliblede hulka organismis, mis aitavad võidelda infektsioonidega.

Parem vereringe tähendab paremat südame tervist. Külm dušš mõjub vereringele ergutavalt, mis tähendab, et veri liigub paremini läbi organite ja hoiab sooja.

Uuringud on näidanud, et külma duši võtmine aitab tugevdada närvisüsteemi, suurendades keha vastupanuvõimet stressile.

Meeste DNA ja RNA on mõjutatud isegi väikesest kogusest kuumusest. Üks uuring leidis, et kõigest 15 minutit kuumust langetas märkimisväärselt meeste testosteroonitaset. Külmal temperatuuril on vastupidine mõju.