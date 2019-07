Millised toidud ajavad palavaga mõttetult higistama ja millised on ideaalsed?

Kuumuses nõuab meie keha kerget toitu, et mitte kurnata organismi. Mõned toiduained panevad aga meid just palavusega rohkem higistama, seevastu toimivad teised justkui sisemine päikesekaitse, kirjutab Cosmopolitan.

Süsivesikutest palava ilmaga täielikult loobuda pole hea mõte, ja kui me sööme liiga palju valku, siis hakkame ka tugevamalt higistama. Seda nähtust nimetatakse alimentaarseks termogeneesiks ehk toitumisest põhjustatud soojuse tekkimiseks (ja eraldumiseks) organismis. Kui keha peab valgu «ehituskive» lõhustama, hakkab ainevahetus täistuuridel tööle ja see on viimane, mida keset suve tahta.