Ingverivesi laseb kilodel kaduda

Dieet, sport, ümberkorraldused toitumises: kui tahad alla võtta, siis viivad mitmed teed sihini. Samas võivad isegi väiksed muudatused argipäevas aidata kerel kergemaks saada. Aga on üks salasõna kaalulangetajate seas ja selleks on: ingverivesi.

Seda on lihtne ise teha — vaja pole muud kui vaid tükikest ingverit ja keevat vett. Kui juua seda hommikul tühja kõhu peale, siis on oodata keharasva kahanemist, kirjutab Fit For Fun.