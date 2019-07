Naudingute aeg! Pika, laisa suvehommiku söögid.

Aeglaselt kulgev söögikord pole kenal suvepäeval ka kõige tragimale argitormlejale võõras. Hiline hommikusöök brantš, mis võib vabalt olla ka lõuna eest, pole seejuures erand. Mõnele võib brantš – inglise keeles brunch – seostuda küll peenutsemise ja šampanjapokaalide kõlinaga, kuid ingliskeelsetest sõnadest breakfast ja lunch tulnud hommiku- ja lõunasööki ühendav väljend ei pea tingimata tähendama sugugi seda. «Pigem tähistab see lühike sõna lihtsalt pikka toidukorda,» märgib toidublogija Britt Paju.

Eriti mõnusad on säärased söögiajad suvel, kui värske kraami laualepanekuga on kõige vähem muret. Viimast iseäranis veel siis, kui kodus on kas või väikenegi pisipeenar olemas. Näiteks maitsva koduse pesto saab kokku suristada pea kõigist maitsetaimedest, jah, isegi tillist, ning seda võib panna omleti sisse, salatisse või määrida leivale. Aia- ja metsamarju saab aga kasutada nii jogurtis, külmal pudrul või pannkookide kõrvasena.