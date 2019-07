Kui oluline on see, millist kehakreemi ma kasutan?

Iga nahatüübi puhul soovitatakse kasutada erinevaid kreeme. Kui sul on liiga tundlik ja allergiline nahk, soovitatakse kasutada lõhna- ja allergiavabu kreeme. Üleüldiselt soovitatakse kasutada parabeenide ja sulfaadivabu tooteid, ning eelistada kõike, mis on looduslik.

Dermatoloogid soovitavad kasutada just niisutavaid kreeme, et nahk ei muutuks kuivaks ja oluline on selle juures jälgida, et tooted ei sisaldaks ülemäära keemilisi aineid ega ühendeid.