8 trikki, kuidas suvepäevitust pikendada

Naha pruunistumine on kaitsemehhanism. Päike kurnab nahka, see tahab end kaitsta ja hakkab kooruma — toimub naha uuenemisprotsess. Seda aga annab tõhusa hoolduse abil aeglustada. Tasub palju kreemitada ja losjooniga niisutada, ja mitte üksnes vahetult pärast päikesevanni, vaid ka mitu nädalat hiljem. Eriti headeks niisutajateks on sellised toimeained nagu uurea, glütseriin, hüaluroonhape, shea-või ja jojobaõli. Ka duši all käies vali õlisisaldusega ja mahedad, pH-neutraalsed tooted.

Lõunaeurooplastelt tasub kõrva taha panna, et palju targem on rannapäeva päikesevarju all nautida, mitte lõõskavas päikeses end küpsetada. On tõestatud, et varjus saab sama pruuniks. See võtab küll veidi rohkem aega, kuid see-eest püsib päevitus kauem ja on ühtlane. Ka kahjulike ultraviolettkiirte kiirgus on varjus hajutatud ja seega oluliselt väiksem.