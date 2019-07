Kõige kohutavamad lahkuminekud: 6 inimest räägivad oma loo

2. «Kuidas oleks kahe mentaalse lahkuminekuga kahest erinevast inimesest, kes isegi ei teadnud, et minu arvates koos olime? Kas need loevad? Need kummitavad mind tänase päevani. Kas mina olin idioot, kui arvasin, et õhtusöögid küünlavalgel ja mehe välja tehtud kinoskäigud tähendasid, et oleme rohkemat kui sõbrad?» - Maggie, 27