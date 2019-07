7 võtet, kuidas keset ööd uuesti uinuda

Paljudele inimestele muutub mingist hetkest paratamatuseks, et nad ärkavad keset ööd üles ja enam sõba silmale ei saa. Eriti häiriv on sealjuures teadmine, et terve öö ühtejutti magamine on meie tervisele ülimalt vajalik.

Väljaanne Freundin edastab mõned trikid, millega sõuda jälle rahusadamasse, Unemaale ja ärgata järgmisel hommikul õnnelikult üles.

1. Tõuse üles

Kui sa ärkad keset ööd ega suuda 15 minuti jooksul uuesti uinuda, tõuse parem voodist üles. See võib küll mõistusevastane tunduda, ent kui sa tegeled millegagi, mis nõuab nii su vaimu kui silmi, näiteks mõne mõistatuse lahendamine või luuletuse kirjutamine, siis on tõenäoline, et ka su keha märkab, kui väsinud on ta tegelikult. Tehnika helendav valgus, vastupidi, annab aga signaali, et aeg on veel erksamaks saada. Seega ei mingit telefoni ega telerit!

Ülestõusmise mõte on see, et ruumimuutusega tekib tõeline tunne enda väsimusest.

2. Pööra tähelepanu hingamisele

Rahulik, ühtlane hingamine laseb ka kehal kergemini lõdvestuda ja uinuda. Eriti oluline on sügavalt sisse ja välja hingata.

3. Veena ennast — aga tee seda õigesti

Kui sa kipud mõtete nõiaringis olema, siis hakka iseendale kordama: «Ma olen väsinud. Ma hingan lõõgastunult. Ma olen täiesti rahulik.» Veenda tuleks ennast vaid jaatavate lausetega! Alateadvus ei oska eitustega midagi peale hakata.

4. «Unele» end ära

Abiks võib olla seegi, kui sa unistad end teise kohta. Kujuta endale ette eriti ilusat ja lõõgastavat ümbrust, milles on ideaalne end kõigest muust välja lülitada. Maali see pilt endale vastavalt südamesoovidele vaimusilma ette ja kaota end sellesse täielikult.

5. Keera äratuskell kummuli

Kui sa valvad pidevalt äratuskella, ja arvutad ka veel magamiseks allesjäänud tunde, siis pole sellest suurt tolku. Keera äratuskell ümber, et vältida mõttetut muretsemist.

6. Proovi mitte magama jääda

Mis siis nüüd? Kas mitte vastupidi ei pidanud olema? Just selles konks ongi, et teinekord toimib, kui teha asju vastupidi ehk siis äraspidise psühholoogia jõud. Glasgow' ülikooli uuringust nähtus, et seltsimehed unetud, kellele anti ülesandeks mitte magama jääda, suikusid oluliselt kiiremini kui teised katses osalenud.

7. Kasuta progressiivset lõdvestustehnikat