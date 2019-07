Teaduslikult tõestatud: need laulud ravivad murtud südant

Paljud meist leiavad lohutust muusikast, mille teraapilist mõju on ka teaduslikult tõestatud. Küll aga on õhku jäänud küsimus, et kas peaksime halvas tujus olles kuulama just rõõmsameelset muusikat või oma meeleoluga sobivat kurba muusikat?

2013. aastal ajakirjas Journal of Consumer Research avaldatud uuringust selgus, et inimeste enesetunne muutub paremaks, kui nad kuulavad muusikat, mis sobib nende tujuga. Näiteks vihase rokkmuusika kuulamine aitab kuulaja ärritust leevendada. Teooria peitub selles, et meie tujuga sobiva muusika kuulamine aitab meil alateadlikult oma tundeid väljendada, leevendades samal ajal emotsiooni justkui oleksime oma muredega üksi, vahendab MSN.

Mis aga puudutab südamevalu leevendavat muusikat, panid grupp teadlasi koos kaubandusettevõtte Amazoni inimestega kokku esitusloendi, mis läbib leinaprotsessi viit staadiumit: eitus, viha, kauplemine, depressioon ja leppimine.