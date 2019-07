Teaduslikult tõestatud: see hommikusöök teeb tuju heaks

Peategelasteks on siin amarant, Kreeka pähklid, kakao ja mesi — kõik sellised koostisained, mis kõnetavad aju. Süsivesik amarant ergutab õnnehormoon serotoniini toodangut, samal ajal kui vitamiin B6 on asendamatu meie vaimsele ja emotsionaalsele heaolule. Kreeka pähklid sisaldavad suurtes kogustes oomega-3-rasvhappeid, mis on otsustava tähtsusega nii meie ajutervisele kui vaimsele stabiilsusele. Ka kakaol on tähtis roll nii serotoniini, trüptofaani kui «heaoluhormoon» dopamiini tootmises, mis kõik mõjutavad meie meeleolu positiivselt.