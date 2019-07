Kas sina viitsiksid? Supermodell Naomi Campbell paljastab oma rabava lennukirutiini

Kui Sussexi hertsoginna Meghan Markle armastab lennukisse kaasa pakkida teepuuõli, siis supermodell Naomi Campbell viib iga kord lennukis läbi korraliku puhastusrituaali, et kaitsta end pisikute eest.

Campbell postitas oma YouTube'i kanalile Being Naomi video, kus ta tutvustab samm-sammult oma rituaali. Lennukisse jõudes paneb modell esmalt kätte kindad ja puhastab ära kõik pinnad, millega ta reisi ajal võib kokku puutuda ja kust on tõenäosus pisikuid saada. Puhtaks saavad nii iste, istme küljes olev kandelaud, meediaekraan, peatugi ja meediaekraani pult.

Lisaks võtab supermodell alati kaasa ka kerge teki, mida istmekattena kasutada. Veel on Naomil kaasas terve kotitäies niisutavaid tooteid, et võidelda kuiva naha vastu ja mask, mille ta magamise ajaks näole asetab, et ennast pisikute eest kaitsta.