Tallinna veganifestival tutvustab veganitooteid ja eluviisi

Tallinn Vegfesti eesmärk on esitleda täistaimseid toite ja tooteid ning tutvustada vegani eluviisi. Festivali väli- ja sisealal on kokku ligi 100 veganitoidu ja -toote pakkujat Eestist ja naaberriikidest. Festivali korraldamisega on seotud üle 50 vabatahtliku.