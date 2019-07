Põhjused, miks akne sinu nahale tagasi tuleb

Nii sinu puhastustooted kui ka päikesekaitsetooted võivad ummistada poore. Seetõttu on parem kasutada emulsioone, mitte kreeme, sest emulsioonid sisaldavad vähem õli ja nad niisutavad nahka paremini.

See on tõsi, ka sinu riided võivad olla põhjuseks, miks akne tekib. Kui kannad riideid, mis ei lase nahal hingata, siis võib ka see poore ummistada ja tekitada nahale vistrike.