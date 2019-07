5 võluvat (ja imelihtsat) soengut õhukestele juustele

Mida pikemad on juuksed, seda raskemad nad on ja seda rohkem neid maa enda poole tõmbab. Seega ei ole see õhukestele juustele just parim lahendus. Poolpikad juuksed saavad rohkem mahtu juba tänu lõikusele. Lisa veel lokid või kerged lained ja keegi ei saa aru, et nad on nii peene koega.