Kuninglik rutiin: kuidas Elizabeth II hommikuti riideid valib?

Endine kuningakoja teener Paul Burrell sõnab, et riided tuuakse alumisele korrusele kuninganna juurde. «Tema riietaja toob hommikul alla kaks joonist komplektidest, mille juurde on kinnitatud materjalinäidis, nii et kuningannale meenuks, kas tegemist on siidi, puuvilla või villaga,» räägib Burrell.