Mida teha, kui telefoni ähvardab ülekuumenemine?

Tuliste temperatuuride korral pole mõtet telefoni koormata suurte äppide, fototöötluste või üheaegselt neljal saidil surfamisega. Kohe kui sa märkad, et laadimisaeg on pikem ja kõik toimingud kestavad kauem, on see esimene märk, et telefon tuleks käest ära panna. Jäta need rõõmud õhtuks, kui temperatuur on jahedam, või kui sa oled kliimaseadmega ruumis.