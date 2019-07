Need nipid aitavad sul toiduportsjonid väiksemaks kohandada

Süües võib paratamatult juhtuda see, et kuigi oled enda taldriku täis söönud, hakkad ikkagi näksima. Tegelikult on see vale ja nii juhtubki, et sööd lihtsalt üle. Pigem pea söögikordadega pausi ja kui kõht läheb uuesti tühjaks söö uuesti.