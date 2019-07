Miks peaks pärast ujumist kohe duši alla minema?

Puhkuse ajal hotellibasseini ääres kipub paljudel asi nii välja nägema, et kõigepealt hüpatakse jahutuseks basseinivette, siis rammestutakse ja kuivatakse päikese käes, seejärel hüpatakse jälle karastuseks vette. Korralik dušš tuleb tavaliselt alles õhtul.

Kui see tuleb sulle tuttav ette, siis mõtle veidi ümber, sest eksperdid soovitavad pärast iga möllamist basseinis end korralikult duši all pesta.

Kloori ülesanne on bakterid basseinivees tappa. Mõned inimesed võivad ainele allergiliselt ja nahaärritustega reageerida, mis küll mõne aja pärast jälle kaovad. Siiski ütleb terviseekspert Morgan Statt (ConsumerSafety.org), et klooril võib olla lisaks punetustele, sügelusele ja nahalöövetele ka hullemaid tagajärgi, kui see jääb pikemaks ajaks nahale. Tagajärjed võivad olla nii karmid kui astma ja halvimal juhul lausa põievähk, sõnab ekspert. Seega põika pärast ujumist basseinis alati ka duši alt läbi.