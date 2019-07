Miks arvatakse, et banaanid suudavad lapse sugu mõjutada?

Söö rohkem banaane, kui tahad poissi? Kõlab pisut kummaliselt. Ometi on pisike tõetera selles müüdis olemas, kirjutab Missmum.

Aluseks on võetud Exeteri ülikooli uuringutulemused, millest selgus, et kui rasedusajal oli ema toidusedelis palju kaaliumi, siis sündis pigem poeglaps. Banaanid sisaldavad palju kaaliumi ja nii läkski liikvele lugu, et mitte kaalium ei mõjuta tulevase lapse sugu, vaid hoopis banaanid. Banaanidega samapalju kaaliumi sisaldavad ka punapeet, artišokid, rooskapsas, pähklid või kuivatatud puuvili.