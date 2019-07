See lõhn meeldib meestele eriliselt

Kõlab kummaliselt, ent meie nina otsustab alati kaasa. Eriti siis, kui me paneme enda jaoks paika, keda peame sümpaatseks, keda armastame ja kellega tahaksime armatseda.

Pole tähtis, oled sa vallaline ja otsid partnerit või elad kellegagi ammu koos — lisaks välimusele ja iseloomule mängib veel üks tegur rolli ses küsimuses, kas me peame teist inimest ligitõmbavaks ja kas me tahame temaga kokku jääda või mitte.

Jutt käib muidugi inimese lõhnast. Isegi kui me alati ei teadvusta seda endale, on ometi nii, et kui ei suudeta teise lõhna taluda, polda ka teineteisega õnnelik.