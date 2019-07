Mida sa teed või kuidas tegutsed, on väline. Sa võid olla toimetulekus edukas, aga mis tegelikult loeb, on see, kuidas sa ennast tunned. Mida ütleb su hing, kas ta hõiskab õnnest, on rahulolematu või hoopis ükskõikne? Mida sa tunned oma kodus, oma kehas? Kuidas sa ennast tunned?