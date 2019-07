Ettevaatust! Need igapäevased tegevused on süüdi suuümbruse kortsudes

Kuigi paljud naised kasutavad kõrt abivahendina, et mitte oma huulepulka laiali ajada, nõuab kõrrest joomine huulte kipra ajamist ja kui seda aja jooksul korduvalt tehakse, soodustab see kortsude teket. «Regulaarne kõrrest joomine vähendab kollageenitaset huultes,» selgitab doktor Tailor.

Meie huuled on otsene peegeldus meie koerakkude tervisest. Kui rakkudega on kõik hästi, on meie huuled täidlased ja nooruslikud. Kui me aga piisavalt vett ei joo, muutuvad meie huuled kuivaks, lähevad katki ja on vastuvõtlikud infektsioonidele, kirjutab DailyMail.