Kuidas saab uni meid õnnelikuks teha?

Vast tuleb sulgi ette päevi, kui reageerid kõigele ärritusega? Selle põhjus võib olla, et sa oled maganud kas liiga kehvasti või liiga vähe. Negatiivseid tundeid töödeldakse nimelt teises ajuosas kui positiivseid tundeid. See osa, mis töötleb positiivseid emotsioone, kannatab rohkem unepuuduse all kui negatiivsete emotsioonide ala. Selle tulemuseks on, et me oleme pärast unetut ööd vastuvõtlikumad halbade uudiste ja mälestuste suhtes. Seega on parem ebameeldivad tunded olematuks magada, et jälle õnnelikult üles ärgata.