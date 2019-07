Kuidas viisakalt kohtingust ära öelda?

Kõige tähtsam on olla enda suhtes aus, kui see inimene sulle ei meeldi, siis ongi kõige õigem talle ära öelda. Kindlasti ära valeta talle, kui sul on juba elukaaslane või silmarõõm olemas, siis ütlegi talle nii või kui sa ei soovigi hetkel mitte ühtegi suhet luua, siis ütle talle ka seda. Kui sa oled enda kohtingule kutsumisest meelitatud, siis ütle talle see ka välja, nii tõstad ka tema enesehinnangut ja sellega näitad sa talle välja, et austad teda.